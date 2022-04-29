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5 мая новосибирцы смогут полюбоваться метеорным потоком

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В ночь с 5 на 6 мая ожидается пик потока метеоров Эта-Аквариды.

Кульминация метеорного потока Эта-Аквариды (или Майские Аквариды) придется на 5 мая. Его смогут увидеть жители Новосибирской области.

Аквариды в этом году начались 19 апреля, а завершатся 28 мая. Пик активности ожидается в ночь с 5 на 6 мая. В эту ночь можно будет наблюдать 50 метеоров в час.

Метеоры промчатся со скоростью 67 километров в час. Особенность Акварид в том, что они яркие, при этом быстрые и оставляют длинные следы. Точка вылета метеоров расположена в созвездии Водолея, что и дало название звездопаду.

Источником «звездного дождя» является пылевой след, оставшийся от кометы Галлея.

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