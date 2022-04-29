Октябрьский мост в Новосибирске отремонтируют за 2 миллиарда рублей

Планируется, что работы завершат к декабрю 2024 года.
«Гормост» объявил аукцион на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске, на работы выделено 2,2 млрд рублей.
Конкурс был объявлен еще в конце марта 2022-го на сумму 998,1 млн рублей, однако его отменили.
Согласно проекту, подрядчик должен залить на проезжей части и тротуарах выравнивающий бетонный слой, установить новые ограждения. Дорожники должны также восстановить плиты возле тротуаров и установить новые деформационные швы. От подрядчика ждут и того, что он сделает новую облицовку из натурального камня под карнизами опор и другие работы.
Заявки будут приниматься до 13 апреля, ремонт произведут до 9 декабря 2024 года.
Фото: 2ГИС
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