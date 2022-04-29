Октябрьский мост в Новосибирске отремонтируют за 2 миллиарда рублей

«Гормост» объявил аукцион на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске, на работы выделено 2,2 млрд рублей.

Конкурс был объявлен еще в конце марта 2022-го на сумму 998,1 млн рублей, однако его отменили.

Согласно проекту, подрядчик должен залить на проезжей части и тротуарах выравнивающий бетонный слой, установить новые ограждения. Дорожники должны также восстановить плиты возле тротуаров и установить новые деформационные швы. От подрядчика ждут и того, что он сделает новую облицовку из натурального камня под карнизами опор и другие работы.

Заявки будут приниматься до 13 апреля, ремонт произведут до 9 декабря 2024 года.

Фото: 2ГИС