Речная навигация в Новосибирске стартует на два дня раньше

По реке Обь в Новосибирске теплоходы запустят на два дня раньше запланированного срока. Так, начиная с 29 апреля можно будет прокатиться до острова Кораблик. Об этом сообщили на сайте «Речфлота».

«Решили отправить наши теплоходы в водные просторы с пятницы, 29 апреля, чтобы не пропустить ни одного теплого дня. В воскресенье, 1 мая, состоится торжественное открытие сезона в 14:00 и в 20:00 насыщенная программа с призами», – отметили в «Речфлоте».

29 апреля, теплоход выполнит четыре рейса до острова Кораблик: в 13:30, 15:00, 16:30, 18:00. В 19:30 пассажиры смогут посетить прогулочную экскурсию «История города N», а в 21:00 – «Романтический вечер на Оби».

30 апреля, у теплохода будет тот же маршрут, а рейсы до острова Кораблик увеличат до 5, первые пассажиры отправятся в 12:00. Экскурсия до «История города N» и «Романтический вечер на Оби» также намечены на 19:30 и 21:00.

Для взрослого цена билета до острова Кораблик стоит – 350 рублей, детский 250 рублей. Аудиоэкскурсия «История города N» взрослому обойдется в 500 рублей, детский билет 350 рублей. «Романтический вечер на Оби» выйдет подороже: на двоих билет – 800 рублей, на одного – 500.