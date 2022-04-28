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На полигоне под Новосибирском весь май будут проходить военные учения со взрывами

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Жители наукограда Кольцово жалуются, что из-за шума не могут уснуть.

На полигоне в наукограде Кольцово (Новосибирская область) начали проводить учения со взрывами. В пресс-службе ЦВО сообщили, что проводить их будут в течение всего мая.

Кольцовцы уже пожаловались на шум и вибрации со стороны военного полигона. Из-за взрывов они не могли уснуть, а также гулять с животными.

В администрации Кольцово отмечают, что муниципалитет предупреждали о взрывах. Известно, что учения будут проводиться с 09:00 до 14:00, с 15:00 до 24:00, исключение — майские праздники.

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