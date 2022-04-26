Более 2 миллиардов рублей на ремонт дорог направят Новосибирской области

Больше 2 миллиардов из резервного фонда получит Новосибирская область. На них планируется отремонтировать 55 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе улицы Новосибирска.

О федеральном финансирования сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Травников. «Росавтодор дополнительно выделяет 2 млрд. рублей на ремонт региональных дорог в 2022 году», — написал губернатор.

В распоряжении № 979-р за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что Новосибирская область получит 2,05 млрд рублей из 63,5 млрд, выделенных правительством страны из резервного фонда для Росавтодора.

По словам Андрея Травникова, в региональном минтрансе уже начали разрабатывать план ремонта. При этом он отметил, что хотя дотация является целевой, за счет перераспределения лимитов часть ресурсов удастся направить в муниципалитеты, прежде всего в Новосибирск — для ремонта местных дорог.