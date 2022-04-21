На территории новосибирского аэропорта Толмачево прошла репетиция с участием военной техники

По данным ЦВО (Центрального военного округа), на новосибирском параде Победы колонной пройдут боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82 АМ, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и другая техника. Всего в механизированной части парада задействуют около 40 единиц военной техники.

В аэропорту Толмачево состоялась первая репетиция с участием техники. Перед военнослужащими была поставлена задачу — выдерживать установленную скорость, дистанцию, выполнять маневры, не нарушая при этом синхронности в движениях парадного строя.

Механизированную колонну вооружения и военной техники традиционно возглавит танк Т-34.

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