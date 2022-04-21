23 апреля в Новосибирской области стартуют «дачные» маршруты

С субботы, 23 апреля, откроются перевозки пассажиров почти по всем «дачным» автобусным маршрутам, а на пригородном железнодорожном транспорте начнут действовать сезонные льготы.

В предпоследнюю субботу апреля в Новосибирской области открываются сезонные автобусные пассажирские перевозки из Новосибирска и Бердска к садово-дачным обществам, расположенным на территориях Новосибирского, Коченевского, Колыванского и Искитимского районов. Работу «дачных» маршрутов организует министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

С 23 апреля начнутся перевозки пассажиров по 13 традиционным пригородным маршрутам, открытие еще трех «дачных» маршрутов перенесено на более поздний срок из-за необходимости проведения восстановительных работ на автомобильных дорогах (о дате начала перевозок по указанным маршрутам будет сообщено дополнительно). С подробным перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте регионального минтранса.

Кроме того, на пригородном железнодорожном транспорте в связи с началом дачного сезона в апреле-мае поэтапно будут назначены дополнительные маршруты. Размеры движения на пригородных железнодорожных перевозках увеличатся на 21 маршрут в будние дни и на 39 маршрутов по выходным дням. Для удобства пассажиров будут работать 145 кассовых окон на 89 железнодорожных остановочных пунктах региона, в том числе 15 дополнительных билетных касс откроются у садово-дачных обществ Новосибирской области.

С 23 апреля на пригородном железнодорожном транспорте начнут действовать сезонные льготы. В период с 23 апреля по 23 октября 2022 года отдельным категориям граждан-получателей социальных услуг на пригородном железнодорожном транспорте из средств регионального бюджета – ветеранам труда РФ, ветеранам труда Новосибирской области – будет предоставлено право льготного проезда со скидкой 50%. При этом круглогодичные льготы на проезд в пригородном пассажирском железнодорожном транспорте продолжают своё действие без изменений. Подробная информация о льготах представлена на сайте пригородного перевозчика, там же можно ознакомиться с актуальным графиком движения пригородных поездов.

Также уточнить расписание можно по телефонам 050, (383) 229-25-67.