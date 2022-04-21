Андрей Травников проконтролировал подготовку к строительству экопарка в пойме Каменки

Губернатор пообещал, что обязательно поучаствует в голосовании за выбор названия парка.
Темнолесье, заливной луг, болото, лесостепь и хвойный лес, кирпичный завод и каменный лабиринт – уже в следующем году новосибирцы смогут отдыхать в новом эко-парке площадью 19,5 гектаров. А в этом году необходимо выбрать новому объекту благоустройства название – голосование уже стартовало 15 апреля. До 30 мая новосибирцы могут выбрать из нескольких вариантов, как называться парку.
Глава региона Андрей Травников во время выездного совещания проконтролировал, как идет подготовка территории в пойме реки Каменка к благоустройству (именно здесь и появится новая городская зона рекреации), и подчеркнул, что тоже обязательно примет участие в голосовании за название экопарка.
Отметим, что горожанам предложено на выбор шесть вариантов названия для новой зеленой локации: «Каменка», «Ива», «Мельница», «Луговой», «Речной» и «За Каменским шоссе».
Территория будущего парка расположена в границах улиц Адриена Лежена, Поселковая, Комбинатская, Трикотажстроя пер., Есенина, Трактовая, Волочаевская в Дзержинском районе Новосибирска. В 2018 году за благоустройство этой территории проголосовало более 16,5 тысяч человек. Экопарк в пойме Каменки стал четвертым в рейтинговом голосовании среди городских проектов (на первом месте был Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска – почти 33,5 тысячи голосов, на втором – Затулинский дисперсный парк в Кировском районе – 24,3 тыс. голосов и на третьем – ПКиО «Заельцовский» в Заельцовском районе – 19,6 тысяч голосов).
Сейчас это спрятанная в глубине жилой застройки территория, с одной стороны – многоквартирные дома, с другой – частный сектор. Многие местные жители не гуляют и не отдыхают здесь, чаще проходят мимо, считая территорию небезопасной и неблагоустроенной.
Перед тем как разработать дизайн-проект, авторы провели тщательное обследование территории. Причем не только традиционные инженерно-геодезические, геологические, экологические, дендрологические изыскания, но, например, были собраны краеведческая информация и архивные материалы по освоению поймы Каменки вообще и территории парка в частности. Параллельно в будущем парке работали специалисты-ботаники и зоологи. И даже социологи. В мае-сентябре 2020 года проектная группа практически еженедельно общалась с жителями района, досконально изучая территорию не только визуально, но и «ногами», чтобы выявить сложные участки, увидеть особенности, узнать и уместных жителей – какой парк хотели бы получить в итоге они. Все это было учтено в проекте – даже дорожно-тропиночная сеть в полной мере учитывает уже сложившиеся
На территории парка будут проведены работы по устройству пешеходных дорожек, экотропы, велодорожки, созданию детских и спортивных площадок, пунктов проката, общественных туалетов, площадок для выгула и дрессировки собак (причем таких площадок будет даже две – отдельные для маленьких и больших собак), смотровых площадок. А центральная часть парка – согласно проекту – представляет собой открытую лужайку с заливным лугом, затапливаемым весенним паводком.
Минстрой России уже отметил, что новосибирский парк станет первым в стране, при благоустройстве которого учитывается затопляемость его территории в период весеннего половодья, сообщила Губернатору заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.
Река Каменка в границах проектируемой территории будет протекать в открытом русле, которое в ряде мест образует живописные меандры, создавая интересные видовые точки, – одни из самых ценных компонентов природного ландшафта парка.
«Проект смелый, амбициозный –и по концепции, и по срокам, – резюмировал Андрей Травников. – Некоторые моменты еще надо доработать, например, вопрос транспортной доступности парка. Одного подъезда к объекту через территорию жилого микрорайона недостаточно».
Фото: архивы пресс-служб
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