Андрей Травников проконтролировал подготовку к строительству экопарка в пойме Каменки

Темнолесье, заливной луг, болото, лесостепь и хвойный лес, кирпичный завод и каменный лабиринт – уже в следующем году новосибирцы смогут отдыхать в новом эко-парке площадью 19,5 гектаров. А в этом году необходимо выбрать новому объекту благоустройства название – голосование уже стартовало 15 апреля. До 30 мая новосибирцы могут выбрать из нескольких вариантов, как называться парку.

Глава региона Андрей Травников во время выездного совещания проконтролировал, как идет подготовка территории в пойме реки Каменка к благоустройству (именно здесь и появится новая городская зона рекреации), и подчеркнул, что тоже обязательно примет участие в голосовании за название экопарка.

Отметим, что горожанам предложено на выбор шесть вариантов названия для новой зеленой локации: «Каменка», «Ива», «Мельница», «Луговой», «Речной» и «За Каменским шоссе».

