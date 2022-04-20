Андрей Травников заверил, что жестких противопандемийных мер в мае вводить не планируют

Андрей Травников заявил, что у региональных властей нет планов вводить жесткие антиковидные ограничения после майских праздников. Глава Новосибирской области надеется, что если шестая коронавируса волна и придет в наш регион, то она будет некритичной. Тем не менее он не исключает введения дополнительных мер безопасности.

«Опыт последних двух лет показывает, что нужно мобилизоваться в преддверии и после длинных выходных на майских праздниках. Я поручил оперштабу подготовить дополнительные предложения. Я лично не рассматриваю введение ограничений, которые никогда не действовали, жестких мер, — отметил губернатор в прямом эфире телеканала ОТС. — Нужно подстраховаться из-за рисков, когда люди массово после праздников начинают обращаться в поликлиники к врачам, возвращаются обратно в большие коллективы. В моем понимании, возможно, это будут дополнительные меры в поликлиниках, дополнительное тестирование, контроль температурного режима».