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Андрей Травников заверил, что жестких противопандемийных мер в мае вводить не планируют

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Ранее губернатор Новосибирской области поручил оперштабу «подготовить дополнительные предложения» для противодействия ковиду.

Андрей Травников заявил, что у региональных властей нет планов вводить жесткие антиковидные ограничения после майских праздников. Глава Новосибирской области надеется, что если шестая коронавируса волна и придет в наш регион, то она будет некритичной. Тем не менее он не исключает введения дополнительных мер безопасности.

«Опыт последних двух лет показывает, что нужно мобилизоваться в преддверии и после длинных выходных на майских праздниках. Я поручил оперштабу подготовить дополнительные предложения. Я лично не рассматриваю введение ограничений, которые никогда не действовали, жестких мер, — отметил губернатор в прямом эфире телеканала ОТС. — Нужно подстраховаться из-за рисков, когда люди массово после праздников начинают обращаться в поликлиники к врачам, возвращаются обратно в большие коллективы. В моем понимании, возможно, это будут дополнительные меры в поликлиниках, дополнительное тестирование, контроль температурного режима».

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