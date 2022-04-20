Новосибирский Дом с часами собираются реставрировать за 150 миллионов

Реставрацию новосибирского памятника архитектуры «Дом с часами» оценили примерно в 100-150 миллионов рублей. Об этом во время пресс-конференции сообщила начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона Елена Медведева.

«Если говорить о глобальной реставрации с обследованием грунтов, фундамента, с обследованием всех коридоров, всех лестниц, окошек. Соответственно ремонт и реставрация – 100-150 млн должна быть», – отметила госпожа Медведева.

Первым пунктом работ станет обследование грунтов и фундамента, чтобы затем провести ремонт инженерных сетей. Эти работы планируется провести в следующем году за счет местного бюджета и бюджета региона. Только после этого можно будет приступить к ремонту кровли и фасада.

Дом с часами, расположенный на Красный проспект, 11, считается символом Новосибирска и одним из ярких образцов стиля конструктивизм. Это единственный в городе жилой дом галерейного типа. 67 квартир были односторонние, окна выходили на юг и восток, по северному и западному фасадам здания идут застекленные галереи, откуда жители попадают в квартиры.

Фото: 2ГИС