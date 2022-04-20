Когда в Новосибирске начнут курсировать теплоходы и речные трамваи?

С начала мая в Новосибирске стартуют прогулочные маршруты, теплоходы и речные трамваи начнут курсировать по Оби с первого числа. Ежедневно на них можно будет добраться от Речного вокзала до Северо-Чемского жилмассива и Краснообска.

Ориентировочное расписание: отправление с Речного вокзала в 06:00, 07:10 и 18:30, прибытие на «Тихие зори» в 07:20, 08:30, 19:50. Обратные рейсы — в 07:30, 08:40 и 20:00, прибытие на Речной вокзал в 08:20, 09:30 и 20:50. В субботу и воскресенье теплоход отправляется с Речного вокзала в 08:30 и 11:00, прибытие на «Тихие зори» в 09:50 и 11:40.

Тарифы: от Краснообска до Речного вокзала билет будет стоить 90 рублей, детский (от 5 до 10 лет) — 45 рублей. От Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала — 50 рублей (взрослый), 25 рублей (детский). Для пенсионеров скидка 50%, бесплатный проезд — для инвалидов, детей-сирот и участников войн.