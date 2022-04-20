Андрей Травников высказался о будущем компании IKEA в Новосибирске

Глава Новосибирской области заявил о способности отечественных производителей обеспечить необходимыми товарами потребителей после того, как IKEA приостановила свою работу.

«Окно возможностей в какой-то момент закроется. Свято место пусто не бывает: или IKEA вернется или какие-то другие иностранные бренды постараются вернуться или прийти на рынок. Этом нужно воспользоваться и бизнесу, и государству, — прокомментировал ситуацию Андрей Травников в прямом эфире телеканала ОТС. — Для компании уход из России не только потеря рынка, но и потеря сырья, древесина для изделий — наша, пусть думают. Уверен, российские производители могут обеспечить этими товарами наших потребителей».

Напомним, что 3 марта стало последним днем работы магазина в нашем городе.

Фото: 2ГИС