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Андрей Травников высказался о будущем компании IKEA в Новосибирске

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«Окно возможностей в какой-то момент закроется. Свято место пусто не бывает», — отметил губернатор в прямом эфире телеканала ОТС.

Глава Новосибирской области заявил о способности отечественных производителей обеспечить необходимыми товарами потребителей после того, как IKEA приостановила свою работу.

«Окно возможностей в какой-то момент закроется. Свято место пусто не бывает: или IKEA вернется или какие-то другие иностранные бренды постараются вернуться или прийти на рынок. Этом нужно воспользоваться и бизнесу, и государству, — прокомментировал ситуацию Андрей Травников в прямом эфире телеканала ОТС. — Для компании уход из России не только потеря рынка, но и потеря сырья, древесина для изделий — наша, пусть думают. Уверен, российские производители могут обеспечить этими товарами наших потребителей».

Напомним, что 3 марта стало последним днем работы магазина в нашем городе.

Фото: 2ГИС

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