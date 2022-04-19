В Новосибирском зоопарке появится домик для журавля стоимостью более миллиона рублей

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило объявил аукцион на строительства домика для журавля за 1,2 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Домик из оцилиндрованного бревна предназначен для содержания журавлей и других видов птиц. Домик представляет собой одноэтажное здание восьмиугольной формы», — сказано в документе.

В домике установят большие окна и двери, а крышу покроют ламинированной черепицей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 24 апреля. Подрядчик должен завершить строительство домика до 20 июня этого года.

Фото: архивы пресс-служб