Новосибирск попал в топ-5 городов России с высоким уровнем общественного транспорта

Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ составил рейтинг городов России по уровню развития пассажирского транспорта. При распределении мест эксперты опирались на пять критериев: инфраструктура, средняя вместимость транспорта, задублированность маршрутной сети, доля электротранспорта в пассажирских перевозках и объем предложения общественного транспорта.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Казань (1 место), Екатеринбург (2 место), Новокузнецк (3 место), Новосибирск (4 место) и Ижевск (5 место). Худшими оказались Якутск, Благовещенск и Махачкала. Всего в списке — 50 городов. При этом Москва и Петербург были исключены из выборки, поскольку, по мнению исследователей, имеют больше финансовых возможностей и достигнутных результатов, нежели другие населенные пункты страны.

Кроме того, Новосибирск был включен в топы промежуточных рейтингов. Например, систему массового пассажирского транспорта столицы Сибири — «граф маршрутной сети» — оценили как одну из наиболее развитых (4 место). Об этом, как объясняют аналитики, свидетельствует высокий уровень связанности остановочных пунктов и сегментов маршрутов между ними.

«Если граф достаточно связанный, при планировании сети в городе сохраняется поле для маневра. Если нет — возникает опасность задублированности, когда отдельные участки (не обязательно центр) переобслуживаемы, а связь между окраинами минимальна или вовсе отсутствует», — комментируют специалисты НИУ ВШЭ.

Отметим также, что Новосибирск вошел в число городов-лидеров по протяженности выделенных полос — суммарная протяженность «выделенок» составила 16,1 км. Стоит отметить, что в Казани, занявшей первое место, имеются выделенные полосы протяженностью 85,6 км.