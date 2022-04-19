Дом новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой хотят внести в реестр объектов культурного наследия

Дом культовой рок-исполнительницы и автора песен Янки Дягилевой могут включить в реестр объектов культурного наследия Новосибирской области в 2022 году. Об этом сообщила начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

«В работе у нас на сегодня, буквально на выходе вопрос по дому Янки Дягилевой. Он уже прошел стадию выявленных [объектов культурного наследия], у нас уже есть положительная экспертиза, и застройщик рядом, который работы вел, никак на здание не посягал», — цитирует госпожу Медведеву ТАСС.

Кроме того, она добавила, что если дом, где жила Янка Дягилева, включат в реестр, то его судьбой будет заниматься согласительная комиссия в мэрии Новосибирска. При этом в случае приобретения нового статуса, собственник здания будет обязан провести реставрацию.

Фото: А. Кудрявцев. Источник: yanka.lenin.ru