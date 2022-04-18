В Новосибирской области введут дополнительные антиковидные меры?

Глава Новосибирской области Андрей Травников выступил в предложением о дополнительных мерах против коронавируса — чтобы избежать увеличения заболеваемости после майских праздников.

«Радует снижением ковидом и ОРВИ, но мы за два года уж привыкли, что после длинных выходных идет подъем из-за более активного общения людей в период праздников, — отметил губернатор в ходе оперативного совещания в понедельник, 18 апреля. — Поэтому предлагаю все-таки подготовить необходимый набор мероприятий, адекватный ситуации, не избыточный, но минимально необходимый, чтобы нам подготовиться к окончанию праздников. Дай бог, шестой волны не будет».

Вопрос о новых мерах в регионе рассмотрят на заседании оперштаба, после чего Андрей Травников изучит рекомендации.