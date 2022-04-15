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На выходных в Новосибирске перекроют дороги из-за спортивных соревнований и ярмарки

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Рассказываем, где конкретно нельзя будет проехать в ближайший уик-энд.

Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщает, что в выходные дороги перекроют в Советском и Ленинском районах города.

В Ленинском районе 16 и 17 апреля пройдет ярмарка (на площади Маркса с 6:00 до 16:00). В связи с этим перекроют движение по улице Сибиряков-Гвардейцев. Также в районе проведения ярмарки будет запрещена парковка.

В Советском районе перекрытие планируется в воскресенье, 17 апреля. В Академгородке этот день пройдет VII Новосибирский весенний легкоатлетический полумарафон. В связи с соревнованиями с 9:00 до 14:30 будет перекрыт Университетский проспект на пересечении с проспектом Академика Коптюга, примыкающий проспект Академика Лаврентьева, а также улицы Николаева, Академика Будкера и Инженерная.

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