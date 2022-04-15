Анатолий Локоть объяснил, почему в Новосибирске так много пыли

Во время онлайн-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что площади Будагова, Труда и Энергетиков – основные источники пыли в нашем городе.

«Ситуация обострилась с введением крупных строек. Почему в Ленинском районе высокий уровень загрязнения: там две площади – Труда и Энергетиков – превратились строительные площадки, – сказал градоначальник. – Там используется тяжелая техника, которая едет на строительство четвертого моста. На правом берегу такая же строительная площадка – площадь Будагова».

Отметим, что, по данным новосибирского гидрометцентра, в Ленинском районе воздух загрязнен выше нормы в два раза.

Мэр Новосибирска сообщил, что ситуация будет кардинально решена после того, как стройка закончится.

Фото: архивы пресс-служб