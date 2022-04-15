В Новосибирской области ввели запрет на разведение костров

На территории нашего региона с 15 апреля введен особый противопожарный режим. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев.

«Будем мониторить ситуацию в целом, в садовых обществах, потому что с наступлением жаркой устойчивой температуры наши граждане выезжают на дачные участки и начинается отжиг сухой травянистой растительности и того мусора, который скопился за зиму. И отсюда мы имеем, кажется, все беды», — отметил господин Лебедев. Он сообщил, на выходных ведомство проведет рейдовые мероприятия — будет спланирована группировка силовых средства для мониторинга и контроля ситуации.

Всего с начала 2022 года в Сибирских регионах зафиксировано 9 353 термоточки, из них 4 731 находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. На территории округа расположены более 10 тысяч населенных пунктов, из них почти половина подвержена угрозе лесных и других ландшафтных пожаров.

Для нарушителей противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан — до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей.