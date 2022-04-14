Памятник маршалу Покрышкину переехал на новое место

Памятник легендарному военачальнику, маршалу авиации Александру Покрышкину по инициативе мэрии Новосибирска установили на кольце площади Маркса. Идею переноса поддержали ветеранские и общественные организации.

Пространство вокруг памятника планируется обустроить. Проектом предусмотрено озеленение участка площадью 4560 квадратных метров, высадка цветников и кустарников, мощение дорожки, а также установка подсветки.

Отметим, что работы по установке памятника и благоустройству в твердом покрытии планируется закончить до 4 мая. К памятнику обустроят две дорожки — со стороны проспекта Маркса и с противоположной стороны. 3000 квадратных метров на кольце займет газон, тысяча квадратных метров отдана под цветники и 300 квадратных метров — под дорожку. Из-за непрерывного кругового движения проход к памятнику не предусматривается. Однако в праздничные дни он будет возможен.

Фото: архивы пресс-служб