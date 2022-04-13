На площади Калинина в Новосибирске демонтировали рекламные щиты

В Заельцовском районе Новосибирска, на площади Калинина, сняли рекламную конструкцию. О демонтаже еще 11 апреля сообщала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

«Зачистка» пространства связана с запланированной установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» в центре транспортного кольца. Стела будет представлять собой сооружение будет в виде четырехгранного штыка.

«На двух гранях появятся изображения тружеников военных лет. Две другие изготовят из молочного стекла с внутренней подсветкой. На эти грани нанесут текст указа президента России и герб Новосибирска, — рассказала Анна Терешкова. — На сооружении появится светодиодный экран площадью 80 квадратных метров. На нём круглосуточно будут транслировать видеоматериалы, связанные с темой трудовой доблести города».

Стелу собираются открыть 3 ноября — в этот день в 1943 году Новосибирск стал опорой армии и тыла.

Фото: 2ГИС