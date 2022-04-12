С новосибирских улиц могут исчезнуть электросамокаты

Городские власти поставили ультиматум сервисам кикшеринга Whoosh и Urent, работающим на территории Новосибирска. В случае если компании не договорятся с мэрией об аренде земли, электросамокаты могут начать изымать с улиц. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Денис Колмаков на совещании во вторник, 12 апреля.

Он напомнил, в прошлом году с обоими сервисами было заключено соглашение. Одним из его обязательных условий стало получение разрешения на использование земельных участков, которое компании так и не оформили.

«По мнению департамента, в прошлом году Urent и Whoosh не исполнили в полной мере условия указанного соглашения. В отсутствие разрешения на использование земельных участков операторы кикшеринга определяли места парковок электросамокатов в любом удобном для и пользователей себя месте. Как результат, — и это было видно всем — повсеместные парковки самокатов создали горожанам массу проблем и неудобств, — сказал господин Колмаков. — Брошенные в парковочных карманах электросамокаты значительно сокращали возможности автомобилистов для парковки, мешали уборочной технике, а также создавали помехи в движении по тротуарам. Кроме того, имела место парковка электросамокатов на остановках и у выходов станций метро».

Кроме того, по словам Колмакова, хаотичная парковка электросамокатов привела к порче элементов городского хозяйства и благоустройства — клумб, газонов и других. Департамент помог Whoosh в подготовке заявления на выдачу разрешения, однако компания не заплатила за землю. Urent и вовсе не предприняла попыток к оформлению разрешения.

«В течение прошлого сезона представили кикшеринговых компаний неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территории города. В преддверии текущего сезона с сервисами была проведена встреча, на которой озвучены условий их дальнейшей работы в Новосибирске. По состоянию на 11 апреля, Whoosh получила 28 разрешений на организацию парковок, пока это только Октябрьский район. Urent места парковок до сих пор не оформил. Если ситуация не изменится, мэрия будет вынуждена принять соответствующие меры, — подчеркнул спикер. — Сейчас прорабатываются механизмы прекращения незаконного использования земельных участков со стороны компаний, в том числе путем изъятия электросамокатов и помещения их на площадки временного хранения».