Статистика заболевания коронавирусом в Новосибирской области снизилась на 17%

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в нашем регионе за неделю уменьшилось на 17% COVID-19. Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.на оперативном совещании в региональном правительстве 11 апреля.

По его словам, с в период с 4 под 10 апреля выявили только 1421 новый случай заражения ковидом. Это на 17% меньше, чем за всю неделю ранее.

«По-прежнему наибольшее количество заболевших в городе Новосибирске — составляет 67%. Несмотря на то, что мы видим еженедельное уменьшение заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее все профилактические мероприятия надо продолжать», — подчеркнул господин Щербатов.

Глава регионального минздрава Константин Хальзов отметил, что за прошедшие сутки, 10 апреля, выявили 186 случаев заражения. И только 18 из них потребовалась госпитализация.