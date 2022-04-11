Из-за подтоплений в районах Новосибирской области вводят режим повышенной готовности

Из-за угрозы подтоплений на территории четырех муниципальных районов введен режим повышенной готовности. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 11 апреля сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

В течение недели в результате резкого повышения дневных температур воздуха и активного снеготаяния, а также подъема уровня воды на территории города Новосибирска, города Бердска и Краснозерского района произошло подтопление талыми грунтовыми водами семи жилых домов и 23 приусадебных участков. Кроме того, зафиксировано 67 случаев подтопления отдельных участков автомобильных дорог на территории 13 районов области.

«В настоящее время в Краснозерском районе возле поселка Новый Баганенок подтоплены три придомовых участка, продолжается подъем воды. Ожидается превышение критического уровня 450 см. На сегодняшний день — 445 см, — отметил Виктор Орлов. — Ухудшение обстановки не прогнозируется. Останутся подтопленными три приусадебных участка».

В Кочковском районе в результате резкого подъема уровня воды в реке Карасук есть угроза подтопления трех населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка складывается вблизи населенного пункта Черновка, обстановку удалось стабилизировать.

В населенном пункте Нижнечеремошное подтоплен участок дороги, затруднен подъезд до трех частных домовладений и школы. Возможен подъезд на технике высокой проходимости. На месте работает оперативная группа.