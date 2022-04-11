На Вокзальной магистрали в Новосибирске стартовали работы по благоустройству

Сегодня, 11 апреля, в Новосибирске стартовали работы по благоустройству Вокзальной магистрали. Для начала специалисты избавятся от аварийных тополей, а сделать улицу привлекательнее для горожан помогут более сотни деревьев, крупный массив кустарников и клумбы вдоль улицы с однолетними цветами. Об этом сообщили в мэрии города.

В прошлом году на Вокзальной магистрали уже провели ремонт дороги и тротуара. В 2022-м продолжат благоустройство территории: озеленят и установят малые архитектурные формы (урны и лавочки). В зависимости от поставки их установят в июне-июле.

Специалисты уже начали ликвидировать аварийные деревья, всего планируют убрать 30 деревьев (в основном тополей) и заменить еще 104.

«Это первый опыт благоустройства улично-дорожной сети. Поскольку прилегающая территория — это зона ответственности департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, было издано распоряжение, в соответствии с которым дальнейшие работы – наша обязанность», – отметил начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Вадим Полещук.

На Вокзальной магистрали высадят 110 лип, две ивы и 8 200 кустарников. Полностью закончить работы по благоустройству улицы планируют к августу этого года.

Фото: 2ГИС