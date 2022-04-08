В Новосибирском зоопарке планируют построить канатную дорогу над вольерами

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило обустроят канатную дорогу над вольерами с африканскими животными: гиенами, гепардами и т.д. Эти работы запланированы в рамках проекта развития до 2050 года.

«Можно будет в стеклянной кабинке проезжать над одним из вольеров. Это будет одна из фишек, и очень интересная. А когда зоопарк полностью выполнит весь план развития и будет необходимость гулять 3-4 дня, чтобы осмотреть зоопарк, тогда будет строиться гостиничный комплекс. У нас одна зона выделан для него, где будет основной блок и зона кемпинга», — отметил директор зоопарка Андрей Шило на пресс-конференции ТАСС.

Кроме того, запланировано строительство комплекса для африканских животных, состоящий из трех зданий. В первом будет находиться павильон для антилоп и зебр, в цокольном подвале разместятся ночные животные. Во втором — жирафы и два-три вида птиц, в подвале — также ночные животные. В третьем будет находиться информационный центр — лекторий. Предварительно, его стоимость оценивается в 1,4 млрд рублей.

Фото: архивы пресс-служб