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Штраф за безбилетный проезд в Новосибирске может вырасти десятикратно

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С таким предложением выступил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Комиссия по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска поддержала увеличение штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте в десять раз.

С такой инициативой выступил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. Он предложил поднять сумму штрафа со 100 до 1000 рублей.

Депутаты уже одобрили эту инициативу, но окончательное решение будет принимать законодательное собрание региона, потому что речь идет о законе Новосибирской области.

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