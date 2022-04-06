Новосибирские хирурги НИИТО прооперировали молодую медсестру с врожденным вывихом обоих бедер

22-летняя медсестра из красной зоны до этого перенесла уже 11 операций.
Хирурги новосибирского НИИТО установили 22-летней Анастасии Хурматуллиной из Златоуста новый тазобедренный сустав. Девушка работает медсестрой в красной зоне. У Анастасии врожденный вывих обоих бедер, и ранее она перенесла уже одиннадцать операций: положение тазобедренного сустава с левой стороны удалось зафиксировать, а с правой головка сустава почти полностью разрушилась.
Девушка рассказала, что раньше боли в ногах можно было купировать лекарствами, но в 2021 году не осталось никаких вариантов, кроме замены сустава. Тогда Анастасия уже работала медицинской сестрой в ковидарии. «С учетом колоссальной нагрузки в какой-то момент выдерживать эту боль было невозможно. Даже на одну ступень подняться было сложно. И я стала искать клиники в интернете, нашла Новосибирский НИИТО имени Цивьяна и обратилась сюда», — поделилась пациентка.
Анастасия рассказала, что менять сустав было не страшно: она понимала, что высококвалифицированное вмешательство специалистов пойдет только на пользу.
Как сообщил врач травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Олег Голенков, технически операция осложнилась не только размером протеза, но и сформировавшимися дефектами — костным дефицитом и рубцовой деформацией мягких тканей. «Сформировался патологический стереотип походки — очень длительно она ходила неправильно из-за укорочения, скручивания таза вокруг собственной оси. Но перспективы восстановления хорошие», — подчеркнул доктор.
Анастасия Хурматуллина готова как к длительной реабилитации, так и к тому, что ей придется фактически заново учиться ходить. «Ноги у меня теперь прямые, но мозг, мышцы не знают, каково это — ходить правильно. С инструктором ЛФК занимались — что-то уже получается, — рассказала девушка. — Первое время нужно будет ходить на костылях, затем с тростью, а когда нога полностью окрепнет — тогда можно будет выходить на работу, примерно через несколько месяцев — только уже в экстренную хирургию».
Фото: НИИТО им. Цивьяна
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