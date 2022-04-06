Новосибирские хирурги НИИТО прооперировали молодую медсестру с врожденным вывихом обоих бедер

Хирурги новосибирского НИИТО установили 22-летней Анастасии Хурматуллиной из Златоуста новый тазобедренный сустав. Девушка работает медсестрой в красной зоне. У Анастасии врожденный вывих обоих бедер, и ранее она перенесла уже одиннадцать операций: положение тазобедренного сустава с левой стороны удалось зафиксировать, а с правой головка сустава почти полностью разрушилась.

Девушка рассказала, что раньше боли в ногах можно было купировать лекарствами, но в 2021 году не осталось никаких вариантов, кроме замены сустава. Тогда Анастасия уже работала медицинской сестрой в ковидарии. «С учетом колоссальной нагрузки в какой-то момент выдерживать эту боль было невозможно. Даже на одну ступень подняться было сложно. И я стала искать клиники в интернете, нашла Новосибирский НИИТО имени Цивьяна и обратилась сюда», — поделилась пациентка.

Анастасия рассказала, что менять сустав было не страшно: она понимала, что высококвалифицированное вмешательство специалистов пойдет только на пользу.