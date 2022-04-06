Празднование 9 мая в Новосибирской области будет посвящено освобождению Украины от фашизма

Хочу высказать предложение – считаю, что в этом году и общий план, и отдельные мероприятия нужно проводить и готовить с особым акцентом на историю освобождения Украины от фашистских захватчиков. Во-первых, следующий год юбилейный – именно в 1943 году началась основная операция по освобождению Украины. В ходе этой операции наш герой Дмитрий Алексеевич Бакуров совершил один из своих подвигов. Фактически локальные бои за освобождение Донбасса начались еще в 1942 году. Считаю, что самое время напомнить сегодняшнему поколению, как это происходило, что наш большой многонациональный народ сделал для освобождения Украины от фашистов. Напомнить о подвиге жителей оккупированной Украины, которые в подполье, в партизанских отрядах боролись с захватчиками. Об этом нужно рассказывать все больше и больше.

Во-вторых, сегодня пишется новая летопись освобождения Украины от нацизма. По тем фактам зверств, не только информационным, а фактическим диверсиям, можно судить, что на Украине сегодня засели нацисты. И наши военнослужащие совершают тяжелую работу, выполняют свой священный долг, точно так же, как их отцы, деды, прадеды. Предлагаю весь год празднования Великой Победы провести под знаменем уважения к нашим ветеранам – победителям и освободителям, поддержки наших военнослужащих, которые сегодня очищают Украину от коричневой чумы нацизма», – сказал губернатор.