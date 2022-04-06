Празднование 9 мая в Новосибирской области будет посвящено освобождению Украины от фашизма

Тему для 77-й годовщины Победы предложил губернатор Андрей Травников.
Андрей Травников предложил провести празднование 9 мая в традиционном формате, а также посвятить мероприятия, приуроченные к чествованию Победы в Великой Отечественной войне, освобождению Украины от фашистских захватчиков. Губернатор провел заседание Новосибирского областного организационного комитета «Победа», состоявшееся в режиме видеоконференцсвязи в правительстве региона.
«К сожалению, из-за пандемийных ограничений мы вынуждены два года многие мероприятия проводить в усеченном формате. В этом году надеемся, что удастся провести все, к чему мы привыкли, к чему готовились полноценно, масштабно. Надеемся, ситуация позволит это сделать. При подготовке нужно учитывать, что пандемия не завершилась, предусмотреть дополнительные мероприятия по защите, в первую очередь, наших ветеранов, защите детей, которые будут участвовать в различных событиях. Тем не менее, я подтверждаю, что мы готовимся провести Парад Победы с участием зрителей, и шествие «Бессмертного полка» в обычном порядке.
Хочу высказать предложение – считаю, что в этом году и общий план, и отдельные мероприятия нужно проводить и готовить с особым акцентом на историю освобождения Украины от фашистских захватчиков. Во-первых, следующий год юбилейный – именно в 1943 году началась основная операция по освобождению Украины. В ходе этой операции наш герой Дмитрий Алексеевич Бакуров совершил один из своих подвигов. Фактически локальные бои за освобождение Донбасса начались еще в 1942 году. Считаю, что самое время напомнить сегодняшнему поколению, как это происходило, что наш большой многонациональный народ сделал для освобождения Украины от фашистов. Напомнить о подвиге жителей оккупированной Украины, которые в подполье, в партизанских отрядах боролись с захватчиками. Об этом нужно рассказывать все больше и больше.
Во-вторых, сегодня пишется новая летопись освобождения Украины от нацизма. По тем фактам зверств, не только информационным, а фактическим диверсиям, можно судить, что на Украине сегодня засели нацисты. И наши военнослужащие совершают тяжелую работу, выполняют свой священный долг, точно так же, как их отцы, деды, прадеды. Предлагаю весь год празднования Великой Победы провести под знаменем уважения к нашим ветеранам – победителям и освободителям, поддержки наших военнослужащих, которые сегодня очищают Украину от коричневой чумы нацизма», – сказал губернатор.
Участники оргкомитета поддержали предложение главы региона. «Хотелось бы, чтобы на этом фоне ничего не было забыто. Посмотрите, какие зверства, преступления совершал фашизм в годы Великой Отечественной войны. Сегодня на Украине возродился новый нацизм, который выступает наследником прежнего фашизма. Предлагаю рассказывать об этом нашим школьникам, студентам, гражданам на фоне той лжи и фейков, которые идут со всех сторон», – отметил председатель правления Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной патриотической организации «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова», генерал-майор запаса Владимир Попков.
Участники оргкомитета рассмотрели вопросы подготовки и проведения в Новосибирской области общероссийских и региональных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В числе традиционных мероприятий, проводимых в регионе – торжественное собрание и праздничный концерт в НОВАТе, парад войск Новосибирского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», областная молодежно-патриотическая акция «Свеча Памяти».
Фото: архивы пресс-служб
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