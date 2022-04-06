Куда увезли памятник Покрышкину с площади Маркса в Новосибирске?

С площади Карла Маркса в Новосибирске убрали памятник маршалу Покрышкину — как рассказали в мэрии города, его повезли на чистку. Вскоре монумент получит новую локацию — его переставят в центр транспортного кольца.

Пока памятник чистят, идут работы по подготовке нового места для его установки. В городской администрации сообщают, что они продлятся до Дня Победы.

После установки памятника городские власти приступят к благоустройству площади Маркса в целом. Планируется завершить строительство гостиницы «Турист», а на месте ДК «Сибсельмаш» возведут новое здание.

Фото: 2ГИС