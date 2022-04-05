На фоне санкций только треть новосибирских предприятий продолжит работать в полную мощность

В Новосибирске из 240 предприятий только треть будут работать в полную мощность, сообщает VN.RU со ссылкой на начальника департамента промышленности и инноваций мэрии Виталия Витухина. Еще треть обеспечены заказами, сырьем и материалами на два-три месяца, около 18% организаций смогут сохранять темпы производства не дольше одного месяца.

По словам господина Витухина, пока федеральная система поддержки предприятий, которым запретили экспортировать свою продукцию, касается только предприятий Роскосмоса — в городе их нет. Однако так называемые товары двойного назначения, экспорт которых запрещен, производят на нескольких заводах и фабриках региона. Согласно данным департамента, в санкционные списки попали: Новосибирский авиаремонтный завод, НИИ электронных приборов, НПО «Восток», и завод «Луч».

«Предприятие "Экран-оптические системы" перспективы своей работы не видят. Сейчас совместно решаем как сохранить их производство. Завод "Сибэлектротерм" в мае планирует временно перейти на трехдневную рабочую неделю. Завод "Тайра" на четырехчасовой рабочий день», — сообщил Виталий Витухин.

Отмечается, что Новосибирский авиационном заводе имени Чкалова планируют сохранить объемы производства в течение полугода, а «Север» и «Элсиб» обеспечены заказами до конца 2022-го.