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Возле НОВАТа появится необычное кафе в старом трамвае

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Оригинальный общепит станет частью сквера за Оперным театром.

В Новосибирске за НОВАТом в старом трамвайном вагоне разместится кафе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова.

Она отметила, что новое кафе станет еще и арт-объектом — посвящением трамваям на маршруте № 13, которые уже стали частью городской культуры.

Снятый с линии вагон трамвая установят на специально подготовленной площадке в рамках благоустройства сквера. Необходимые договоренности с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса уже достигнуты.

Также Мария Смирнова сообщила, что в сквере у НОВАТа уже убрали аварийные деревья, провели формовочную обрезку вязов и тополей. В ближайшее время в сквере высадят березы, рябины, сирень, можжевельник, сосны, кустарники и многолетние растения.

Фото: архивы пресс-служб

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