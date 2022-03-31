Новосибирцы смогут покупать продукты по ценам производителя на социальных ярмарках

Поддержку местных товаропроизводителей и развитие областных ярмарок обсудили на еженедельном заседании оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории Новосибирской области.

Представители торговых сетей рассказали, что сейчас поставки продовольствия в магазины происходят регулярно, проблем с логистикой нет. Сахар, соль, крупы имеются в достаточном объеме и разного ценового сегмента. Ситуация с сахаром стабильная, наблюдается снижение ажиотажного спроса, оптовики пополняют свои запасы. За ближайшие две недели в торговые сети планируется отгрузить порядка 1100 тонн сахара.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров порекомендовал торговым сетям обратить внимание на местных товаропроизводителей и наладить с ними сотрудничество: «Это взаимовыгодная ситуация, когда местные фермерские хозяйства могут нарастить объёмы под запрос потребителя, а торговые сети сэкономить на логистике».

Кроме того, министр отметил постоянную работу трёх социальных продовольственных ярмарок, они предоставляют товары по ценам производителя. Торговлю ведут две городские ярмарки в Октябрьском и Кировском районе Новосибирска, а также областная – в Калининском районе. Преимущества таких ярмарок – низкие цены и ассортимент продукции местного производства. Господдержка на содержание ярмарок предоставляется из областного и городского бюджетов. Операторы ярмарок освобождены от оплаты арендных и коммунальных платежей, им бесплатно предоставляется торговое оборудование, что также влияет на уровень цен. На трех социальных ярмарках более 100 товаропроизводителей области реализуют продовольственные товары по ценам на 20-25% ниже средних статистических по Новосибирской области.

Участниками областной социальной ярмарки на конкурсной основе стали лучшие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из Северного, Ордынского, Сузунского, Венгеровского, Коченевского, Новосибирского, Чистоозерного, районов области, а также из городов Новосибирска и Бердска. На ярмарке представлена продукция: мясо, колбасные изделия и деликатесы, рыбная продукция, яйца и мясо птицы, молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, овощи.

Также министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области в рамках госпрограммы «Развитие торговли на территории Новосибирской области» совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов в 2022 запланировано провести 14 оптово-розничных универсальных ярмарок на территории Новосибирской области. Ближайшая пройдет 23 апреля в р.п. Линёво Искитимского района.

В регионе работает горячая линия минпромторга, на которую жители области могут направить обращение по вопросам наличия товаров в магазинах. Заявки принимаются по номеру 8 (383) 238-61-82.