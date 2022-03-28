Региональный минпромторг — о дальнейшей работе IKEA в Новосибирске

Магазин шведской компании IKEA может возобновить работу в Новосибирске. Об этом рассказал министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров в телеграм-канале «Объясняем. Новосибирская область».

Министр отметил, что IKEA перед закрытием уведомила правительство и региональную службу занятости о приостановлении работы с сохранением штата сотрудников и заработной платы. Теперь же компания отозвала это уведомление.

«Скорее всего, магазин возобновит работу. Тем более активность проявили наши ритейлеры: недавно в Новосибирске открылся магазин Hoff», — сказал глава ведомства.

Фото: 2ГИС