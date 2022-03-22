В Новосибирской области отменяют обязательную вакцинацию против ковида

По постановлению главного государственного санитарного врача, главы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александра Щербатова в регионе отменили обязательную вакцинацию. Прививку обязаны были ставить работники компаний, контактирующие с большим количеством людей. В их числе — сотрудники магазинов, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов, ЖКХ, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, музеев, библиотек, игровых комнат, театров, кинотеатров, концертных залов.

Напомним, что вакцинация была обязательной также для госслужащих. Распоряжение коснулось и пенсионеров. Решение мотивируется высоким уровнем коллективного иммунитета.

«Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 среди граждан, подлежащих вакцинации, достигнут на 80%, — говорится в постановлении. — План иммунизации лиц в возрасте 60 лет и старше выполнен и составил по первому компоненту вакцины — 157,9%, по второму компоненту — 168,5%».