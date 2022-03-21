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В Новосибирскую область доставят больше 500 тонн сахара

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Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

На следующей неделе в Новосибирскую область доставят крупную партию сахара. Об этом в понедельник, 21 марта, заявил глава минпромторга региона Андрей Гончаров в ходе оперативного совещания в правительстве.

В наш регион планируют завезти более 500 тонн сахара. Этот продукт в последнее время стал пользоваться повышенным спросом. Большая поставка позволит решить проблему с ажиотажным спросом у покупателей.

Отметим, что ряд новосибирских магазинов, в частности сети «Ярче» и «Пятерочка», установили лимит на продажу сахара в одни руки.

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