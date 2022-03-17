В Новосибирской области будет создан штаб поставщиков пищевой продукции

17 марта в официальном телеграм-канале новосибирского правительства появилась информация о создании в регионе штаба поставщиков пищевой продукции. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский.

«Чтобы мы понимали, почему поднимаются цены, можно ли их снизить, не делать резких движений, когда ожидать следующего прихода каких-то ключевых продуктов. Чтобы не было иллюзий «вдруг все пропадет». Конечно, все будет», — подчеркнул Бурковский. По его словам, в штабе также будут работать специалисты министерства промышленности и предпринимательства в Новосибирской области.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири отметил, что уже есть договоренности с фермерами России, которые готовы заменить на рынке аналогичную продукцию иностранных компаний.