Региональные власти назвали четыре приоритета по поддержке экономики Новосибирской области

«Очевидно, что в сложившейся ситуации пострадают бюджеты всех уровней — от федерального до муниципального. В этой ситуации нам потребуется бюджетный маневр. Задача — по максимуму завершить то, что уже сегодня в заделе, а то, что пока не начато, не отторговано — пока поставить на паузу, как это было в пандемийном 2020 году. Мы заморозили расходование лимитов. Паниковать в сегодняшней ситуации нельзя — это будет вода на мельницу наших врагов. Мы должны обеспечить уверенность нашей страны через уверенность жителей Новосибирской области»,— заключил губернатор.

Андрей Шимкив также отметил, что любой кризис — это новые возможности, но необходимо усилить бдительность: «Во времена таких кризисов всегда активизируются мошенники, жулики — это закон. Поэтому надо всем держать ухо востро. Будет трудно, но мы это пройдем. Прошу всех объединиться вокруг губернатора и работать вместе и дружно».

Фото: архивы пресс служб