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Региональные власти назвали четыре приоритета по поддержке экономики Новосибирской области

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В их числе — стабилизация цен на потребительском рынке и на рынке строительных материалов.

Губернатор Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив приняли участие в заседании президиума совета муниципальных образований Новосибирской области.

Андрей Травников обратился к главам муниципалитетов с призывом всесторонне поддержать руководство Российской Федерации в нынешней ситуации, когда наша страна находится под жестокими санкциями со стороны стран Запада и их союзников. Губернатор отметил, что «ситуация сегодня непростая, мы видим проблемы, но все они будут успешно решены».

«Мы — не идеалисты, а потому понимаем, что беспрецедентные санкции негативно повлияют на нашу с вами жизнь. Задача — преодолеть их с минимальными последствиями и максимально быстро вернуться к нашим планам по развитию. У Новосибирской области после того, как мы все это переживем, появятся дополнительные возможности, потому что однозначно экономический крен с Запада перейдет на восточное направление. Основными нашими партнерами будут страны Центральной и Средней Азии, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, и благодаря географическому положению у Новосибирской области появляются новые возможности развития. Но это стратегические решения, — сказал глава региона. — Что касается тактических решений, приоритетов, которые правительство Новосибирской области определило для себя, то их четыре. Это стабилизация цен на потребительском рынке и на рынке стройматериалов — мы действительно смогли сбить спекулятивные попытки задрать цены; обеспечение посевной кампании 2022 года техникой, минеральными удобрениями и всем необходимым, выполнение плана посевной в полном объеме; обеспечение работы предприятий — как системообразующих, так и попавших под удар западных решений, работа с нашими экспортерами и крупными промышленными предприятиями, зависящими от импортных комплектующих; тактическая работа с бюджетными инвестициями и частными крупными инвестпроектами".

«Очевидно, что в сложившейся ситуации пострадают бюджеты всех уровней — от федерального до муниципального. В этой ситуации нам потребуется бюджетный маневр. Задача — по максимуму завершить то, что уже сегодня в заделе, а то, что пока не начато, не отторговано — пока поставить на паузу, как это было в пандемийном 2020 году. Мы заморозили расходование лимитов. Паниковать в сегодняшней ситуации нельзя — это будет вода на мельницу наших врагов. Мы должны обеспечить уверенность нашей страны через уверенность жителей Новосибирской области»,— заключил губернатор.

Андрей Шимкив также отметил, что любой кризис — это новые возможности, но необходимо усилить бдительность: «Во времена таких кризисов всегда активизируются мошенники, жулики — это закон. Поэтому надо всем держать ухо востро. Будет трудно, но мы это пройдем. Прошу всех объединиться вокруг губернатора и работать вместе и дружно».

Фото: архивы пресс служб

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