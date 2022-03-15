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Астрофотограф Алексей Поляков запечатлел северное сияние в Новосибирской области

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Новосибирец опубликовал атмосферные снимки в своих соцсетях.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял северное сияние в Новосибирской области. Фотографии он разместил в своих социальных сетях.

Фото были сделаны под Новосибирском ночью 14 марта. На ночном небе видна светло-зеленая полоса на горизонте. Эксперт объяснил, что в нашем регионе в определенные дни можно увидеть северное сияние, однако для этого нужно выехать за город.

Также фотограф опубликовал видео в режиме «таймлапс» с переливающимися полосами на звездном ночном небе. Посмотреть его можно на странице астрофотографа в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Поляков

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