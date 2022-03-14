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С 18 марта в Новосибирской области планируют снять еще часть ковидных ограничений

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В каких заведениях собираются отменить QR-коды?

Новосибирский оперштаб внес предложение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе. Об этом на оперативном совещании в облправительстве 14 марта сообщил заместитель губернатора Юрий Петухов.

«С 18 марта не потребуется предъявление QR-кодов при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций, учреждений культуры (в том числе цирка), мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, местного самоуправления, мероприятий в выставочных залах, аттракционах, детских развлекательных центрах, баз отдыха, гостиниц, — сказал замгубернатора. — Также предполагается, что с 1 апреля не потребуется предъявление QR-кодов посетителями и участниками при посещении всех спортивных и физкультурных мероприятий».

При этом участники, приезжающие к нам на спортивные мероприятия из других регионов, обязаны будут предоставлять результат ПЦР-теста.

Предложения будут рассмотрены сегодня на заседании регионального правительства.

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