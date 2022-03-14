На какой срок хватит запаса препаратов в новосибирских аптеках?

По основным лекарствам и медизделиям в филиалах «Новосибирской аптечной сети» имеется запас в объеме на 60 дней на сумму свыше 350 млн рублей. По позициям повышенного спроса принято решение об увеличении запасов до 90 дней. Об это сообщил директор муниципального предприятия Дмитрий Гришунин.

«С 1 марта текущего года мы наблюдали резкий рост спроса в среднем на 25% по товарообороту. И за период с 1 по 10 марта реализовано товаров аптечного ассортимента на сумму свыше 80 млн рублей», — отметил он.

Эксперты по вопросам наличия товаров аптечного ассортимента проконсультировали более 3,3, тысяч человек (рост на 220%).

«В виду резко возникшего спроса на ряд лекарственных препаратов и иных групп аптечного ассортимента возникла дефектура. По восполнению данной дефектуры специалисты сети направили производителям и поставщикам более 30 запросов. Стойкой и системной дефектуры мы не предвидим, — прокомментировал господин Гришунин. — До сегодняшнего дня писем от поставщиков и производителей для прекращения поставок и изменении режима отгрузок, из-за введенного эмбарго либо по иным причинам на отдельные группы товаров, не поступало».