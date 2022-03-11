Новосибирской области направят финансирование из федерального бюджета на строительство Восточного обхода

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Правительства РФ по строительству и реконструкции федеральных дорог в нашем регионе. «Одобрены предложения о дополнительном выделении более 2,8 млрд рублей на строительство дороги „Чуйский тракт“ в 2022-2024 годах», – заявил господин Жуков.



Отметим, что частью Чуйского тракта должен стать Восточный обход города Новосибирска. Он призван решить проблему транзита автомобильного транспорта через улицы города. Из-за отсутствия Восточного обхода весь транзитный автомобильный транспорт с федеральных автомобильных дорог Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» в направлении автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» проходит по улично-дорожной сети Новосибирска. Пиковые значения интенсивности движения в районе Академгородка и города Бердска достигают 50 тыс. автомобилей в сутки.



Региональные власти на постоянной основе работают с федеральным центром по выделению дополнительного финансирования для этого проекта. В начале 2022-го Андрей Травников во время рабочей встречи с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым обсудили развитие транспортного каркаса Новосибирской агломерации, в частности, перспективы дополнительного финансирования строительства данного объекта.



«Обеспечение финансирования строительства первого этапа Восточного обхода города Новосибирска является одной из приоритетных для правительства Новосибирской области задач, реализуемых в целях развития федеральной сети автомобильных дорог. Минтрансом Новосибирской области ведется постоянная работа с федеральным центром по вопросу выделения дополнительного финансирования, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. – По имеющейся информации, полученной в рабочем порядке, необходимый объем средств будет предусмотрен в 2022-2024 годах, I этап Восточного обхода города Новосибирска протяженностью 20 км будет введен в эксплуатацию в 2024 году».