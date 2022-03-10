Отменят ли масочный режим в Новосибирской области?

В нашем регионе не планируют отмену масочного режима из-за снижения заболеваемости ковидом, об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Он предложил сохранить все ограничения, которые действуют в регионе. В частности, и дальше соблюдать масочный режим и дезинфекцию. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложение господина Щербатова.

Отметим, что в воскресенье, 6 марта, на территории области отменили QR-контроль при посещении ресторанов, кафе, фуд-кортов в торговых центрах, а также фитнес-центров, аквапарка и павильонов зоопарка. Вторая часть ограничений, касающихся учреждений культуры, будет снята с 15 марта.