В Новосибирской области создан оперштаб для поддержки экономики в условиях санкций

9 марта стало известно о создании в Новосибирской области специального штаба. Его работа будет направлена на обеспечение стабильного функционирования экономики в регионе. Об этом на оперативном совещании в облправительстве рассказал губернатор Андрей Травников.

«Мы должны понимать, что введенные санкции для нас пройдут не без последствий. Будут дополнительные сложности в нашей деятельности. Для того, чтобы минимизировать последствия этих негативных решений, мы решили создать штаб по обеспечению функционирования региональной экономики. В связи с тем, что инструменты для обеспечения стабильной работы наших предприятий мы фактически будем использовать те же самые, которые использовали в период пандемии, то штаб по противодействию коронавирусной инфекции я фактически переформатировал в оперативный штаб по стабильному функционированию региональной экономики», — сообщил глава региона.

Андрей Травников отметил, что при этом тема коронавируса забыта не будет. Оперативный штаб по противодействию ковиду будет работать в прежнем режиме.

«Что касается штаба по стабильному функционированию региональной экономики, то он будет заседать не реже, чем раз в неделю. Первое заседание провели 1 марта. На этой неделе снова соберемся в актуализированном составе. Будем рассматривать необходимые решения для поддержки нашего бизнеса и предприятий, — сказал губернатор. — Я считаю, что текущие первоочередные задачи следующие — мониторинг ситуации на различных рынках, недопущение неоправданного роста цен, также оценка тех мер поддержки, которые будут приняты на федеральном уровне, выработка региональных мер поддержки».

Фото: архивы пресс-служб