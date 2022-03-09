ФАС заявила о проверке цен на сахар в новосибирских магазинах

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) объявило о мониторинге цен на сахар и предупредило об ответственности в случае, если цены на продукт окажутся необоснованно завышенными.

ФАС выступила с этим заявлением в связи с тем, что выросло число жалоб на подорожание сахара в магазинах. «При планировании отгрузки товара предприятиям следует соблюдать интересы участников рынка с учетом производственных и логистических возможностей. Недопустимо ущемление интересов участников рынка путем снижения объемов поставки либо отказа в поставке продукции по действующим договорам», – сказано в сообщении.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного повышения цен, ведомство будет привлекать к ответственности.

В ФАС отметили, что сейчас запасы сахара достаточны для удовлетворения внутреннего спроса, риски дефицита отсутствуют. Также в крупных торговых сетях введено ограничение наценки на сахара – не более пяти процентов.