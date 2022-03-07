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Перепады в 30 градусов. Температура в Новосибирской области опустится до -25°C

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Синоптики прогнозируют новую оттепель в регионе не ранее третьей декады марта.

Природа готовит сибирячкам «подарок» к Международному женскому дню. В ночь с 7 на 8 марта в регионе резко похолодает. Синоптики обещают -11, -16°C, а местами до -25°C. Днем 8 марта по области -10, -15°C. Местами небольшой снег, ночью по востоку местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Вместе с тем «Яндекс. Погода» обещает 8 марта -4°C, а Gismeteo -2°C.

В целом до конца недели все погодные сервисы обещают Новосибирской области зимнюю погоду с ночными температурами от -16 до -23°C, а днем будет от -11 до -14°C.

Отметим, что эксперты прогнозируют новую оттепель в нашем регионе не ранее третьей декады марта.

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