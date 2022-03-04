В Новосибирскую область возвращается диспансеризация и плановая медпомощь

Снижение количества вновь выявляемых случаев COVID-19 позволяет начать переход к восстановлению плановой медицинской помощи и диспансеризации, а также подготовку к постепенному обратному перепрофилированию медучреждений из ковидных госпиталей.

О проводимой работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции и об актуальной эпидемиологической ситуации рассказал в ходе брифинга оперативного штаба министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Как сообщил министр, по коронавирусной инфекции динамика сейчас позитивная: тенденция сокращения количества выявляемых случаев продолжается.

«Это позволяет сегодня абсолютно комфортно всему первичному звену здравоохранения отрабатывать обращающихся в медицинские учреждения пациентов. С 1 марта постепенно переходим к организации плановой медицинской помощи и диспансеризации, – рассказал глава ведомства. – Сегодня в зависимости от эпидситуации на той или иной территории возвращается плановая медицинская помощь населению. Дополнительно принято решение снять потоки экстренных пациентов с коронавирусной инфекций с трех медицинских организаций. Это Обская городская больница, НКРБ №1 в Кольцово и Горбольница №1. Мы начали процесс обратного перепрофилирования наших медицинских организаций, которые участвуют в оказании медицинской помощи коронавирусным больным».