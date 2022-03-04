Авиационный завод в Новосибирске попал под санкции Америки

США ввели санкции против десятка авиаремонтных и конструкторских бюро России. Как конкретно американские санкции скажутся на работе новосибирского завода, пока неизвестно. При этом в руководстве нашей страны уверены, что рано или поздно западные партнеры вернутся к совместной работе с русскими компаниями.

«Мы пока не можем прокомментировать внесение завода в санкционный список, сами узнали об этом вчера», — сказали журналисту НГС в АО «НАРЗ».

Новосибирский авиаремонтный завод (АО «НАРЗ»), расположенный на аэродроме Новосибирск-Северный, входит в холдинг «Вертолеты России». Предприятие капитально ремонтирует и обслуживает все модификации вертолетов Ми-8/17, Ми-24, Ми-26, а также их системы и агрегаты. Завод предоставляет гарантийное обслуживание в течение всего межремонтного ресурса, а также дополнительный сервис, обеспечение запасными частями и агрегатами и многое другое. Имеет разветвленную сеть обслуживания и ремонта вертолетов марки «Ми» за рубежом — в Судане, Киргизии, ОАЭ и Колумбии.