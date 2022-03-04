ИКЕА в Новосибирске перестала принимать покупателей

Магазин шведской торговой сети IKEA, расположенный в Новосибирске, прекратил работу с 4 марта. Решение о приостановке деятельности всех торговых точек, а также интернет-площадок в России было принято на фоне проведения военной спецоперации вооруженных сил РФ в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Обязательства перед клиентами по оформленным и оплаченным до 3 марта включительно покупкам представители IKEA обещали выполнить. «Вернуть товары, а также получить оформленные заказы на самовывоз из магазинов, вы сможете в магазинах и после 4 марта», — говорится в сообщении компании.

На данный момент известно, что торговые точки приостанавливают свою работу на три месяца, однако в пресс-службе ИКЕА отметили, что пока нельзя сказать точно, на какой срок закроются магазины.

Фото: 2ГИС