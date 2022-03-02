Новосибирские дайверы установят на дне озера Эйфелеву башню

Высота сооружения составляет пять метров.
Новосибирские дайверы из центра «Акваланг» установят на дне озера пятиметровую Эйфелеву башню. Необычную «акцию» приурочат к Международному женскому дню. В своем инстаграм-аккаунте дайверы рассказали, что теперь «на базе "Оазис" в Абрашино под водой (!) будет своя личная Эйфелева башня».
«Это уникальное пятиметровое в высоту сооружение создал Николай Киселев. Такого больше нет нигде. Мастер до мельчайших подробностей воссоздал одну из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей мира, она полностью готова к тому, что будет погружена под воду. Она будет вызывать восторг дайверов долгие годы», — поделились энтузиасты.
Башню опустят под воду на глубину примерно восемь-десять метров.
Фото: @akvalangdiving.nsk
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