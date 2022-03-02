Новосибирские дайверы установят на дне озера Эйфелеву башню

«Это уникальное пятиметровое в высоту сооружение создал Николай Киселев. Такого больше нет нигде. Мастер до мельчайших подробностей воссоздал одну из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей мира, она полностью готова к тому, что будет погружена под воду. Она будет вызывать восторг дайверов долгие годы», — поделились энтузиасты.

Башню опустят под воду на глубину примерно восемь-десять метров.

Фото: @akvalangdiving.nsk