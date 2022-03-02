18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новосибирские дайверы установят на дне озера Эйфелеву башню

Поделиться:

Высота сооружения составляет пять метров.

Новосибирские дайверы из центра «Акваланг» установят на дне озера пятиметровую Эйфелеву башню. Необычную «акцию» приурочат к Международному женскому дню. В своем инстаграм-аккаунте дайверы рассказали, что теперь «на базе "Оазис" в Абрашино под водой (!) будет своя личная Эйфелева башня».

«Это уникальное пятиметровое в высоту сооружение создал Николай Киселев. Такого больше нет нигде. Мастер до мельчайших подробностей воссоздал одну из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей мира, она полностью готова к тому, что будет погружена под воду. Она будет вызывать восторг дайверов долгие годы», — поделились энтузиасты.

Башню опустят под воду на глубину примерно восемь-десять метров.

Фото: @akvalangdiving.nsk

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: